Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın bu sezonki başarısızlığıyla ilgili soru yönelten The Athletic muhabirine tepki gösterdi.



NBA'de normal sezonun en iyi takımı olan Bucks, dün gece Miami Heat'e 126-128 yenilerek playoff ilk turundan 5. maçta elenmiş oldu. Giannis 38 sayıyla takımın en skoreri olsa da, bu eforu galibiyet için yeterli olmadı.



Maçtan sonra Antetokounmpo, The Athletic muhabiri Eric Nehm'in, Bucks'ın bu sezonu 'fiyasko' olarak görüp görmediğini sorması üzerine sinirlerine hakim olamadı:



"Of Allahım... aynı soruyu bana geçen sene de sormuştun Eric. Sen işinde her yıl terfi alıyor musun? Hayır, değil mi? Yani çalıştığın her sene fiyaskoyla mı sonuçlanıyor? Hayır. Her yıl belli bir hedef için çalışıyorsun. Bu terfi almak olur, ailene bakabilmek ya da onlara bir yuva verebilmek olur... Bunlar fiyasko değil, başarıya giden adımlar oluyor.



Başarıya adım adım ilerlersiniz. Michael Jordan 15 yıl oynamıştı ve 6 şampiyonluk kazanmıştı. Geri kalan 9 yılı fiyasko muydu? Senin bana söylediğin bu. Haksız mıyım? O zaman neden bana bunu soruyorsun? Bu yanlış bir soru."



"SPORDA BAŞARISIZLIK YOKTUR"



Giannis, sporda başarısız olma şeklinde bir kavramın oluşuna da karşı çıktı:



"Sporda başarısız olmak diye bir şey yoktur. İyi günler ve kötü günler vardır. Bazı günler başarılı olursunuz, bazı günler olmazsınız. Bazı günler sıra bize gelmiştir, bazı günler gelmemiştir ve spor da bundan ibarettir. Her zaman kazanacaksınız diye bir şey yok. Diğer insanlar da kazanacak. Ve bu yıl da başka bir takım kazanacak. Bu kadar basit.



Gelecek yıl daha iyi olmaya çalışacağız, iyi alışkanlıklar edinmeye ve daha iyi oynamaya uğraşacağız ve ayrıca 10 gün kötü basketbol oynadığımız dönemler de geçirmeyeceğiz. Sonrasında da umarım şampiyonluğu kazanabiliriz.



1971'den 2921'e kadar şampiyonluk kazanmadığımız 50 yıl fiyaskolarla mı geçti yani? Hayır geçmedi. Bazı basamaklar aşıldı ve kazanmayı başardık. Umuyorum bir tane daha kazanırız.



Kusura bakma, bunu kişisel bir mevzuya çevirme niyetim yok. Ama geçen yıl da bana aynı soruyu sormuştun ve o sırada ruh halim bu bunu yanıtlamak için daha iyi durumdaydı, fakat sorduğunu hatırlıyorum."



"HİÇ 15'TE KALMAMIŞTIK..."



Daha sonra Giannis, dürüst bir şekilde bu playoff serisinin kendisi için en kötüsü olduğunu söyleyerek, şampiyonluk kazanmak için gereken playoff galibiyetlerinin sayısına atıfta bulunup şunları ekledi:



"Her takım gibi biz de galibiyetlerimizi 16, 15, 14 diye sayıyoruz ve bu kez 15'te takılıp kaldık. Ben playofflarda bulunduğum sürece hiç 15'te takıldığımızı sanmıyorum. Belki ilk turda kaybetmiştik ama 15'te hiç takılmamıştık.



Ama günün sonunda, sanırım biz şampiyonluğa odaklanarak oynarken onlar bizi yenmek için oynuyordu, ki buna anlam veremiyorum... Dürüst olmak gerekirse, biraz aceleci davrandığımızı düşünüyorum."





