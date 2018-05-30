Giannis: "Kendimi L.A.'de hiç düşünemiyorum"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, All-Star haftasonunda yer aldığı Los Angeles için "Kendimi hiç orada düşünemiyorum" ifadesini kullandı.
Milwaukee'nin "sessiz ve sakin" havasını öven Giannis, açıklamasında "Orada kendimi hiç göremiyorum. İki, üç gün için çok güzel ama orada işler biraz çılgınca yürüyor. Tabii All-Star maçı yüzünden orada bir sürü kişi de vardı. Milwaukee'de - Milwaukee'yi çok seviyorum - sakin bir yer. Yollarda ve sokaklarda kimse beni rahatsız etmeden rahatça yürüyebiliyorum. Kimse sözümü falan kesmiyor. Milwaukee'nin sessizliği ve sakinliğine bayılıyorum." şeklinde konuştu.
Giannis sezonda 27.8 sayı, 10.4 ribaund ve 1.3 blok ile oynuyor.