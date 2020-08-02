Gheorghe Hagi, teknik direktörlüğü bıraktı!

FC Viitorul Constanta'nın sahibi Gheorghe Hagi, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini duyurdu.



55 yaşındaki Rumen teknik adam, kulübün futbol akademisinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.



Hagi tarafından 2009'da kurulan ve başkanlığını Gheorghe Popescu'nun yaptığı Viitorul Constanta, 2016-2017 sezonunda lig şampiyonu olmuştu.



Futbolculuğu döneminde Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 132 maça çıkan ve 59 gol atan Hagi, sarı-kırmızılılarda 2004-2005 ve 2010-2011 sezonlarında teknik direktörlük yapmıştı.



Gica Hagi, kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:



"2 Ağustos 2020 itibariyle teknik direktörlük görevimi bırakıyorum. Eylül 2014'ten 1 Ağustos 2020'ye kadar teknik direktörlük yaptım ve bu süreç boyunca Romanya şampiyonluğu, Romanya Kupası ve Romanya Süper Kupası gibi başarılar elde ettik.



Gheorghe Hagi Futbol Akademisi'nde kalmayı sürdüreceğim. Oradaki teknik ekip ile birlikte çocuklar ve altyapı oyuncuları için çalışmalarıma devam edeceğim. Kulüp başkanıyla birlikte FC Viitorul Constanta için yeni bir teknik direktör arayacağız. Bu ismin oyuncuları, takımı ve ligi bilmesi gerekiyor."







