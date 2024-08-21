Geri dönüşü bozan penaltı

Galatasaray, 6 dakika içerisinde 2-0'dan 2-2'yi bulduğu maçta penaltıyla 86. dakikada geri düştü.
Darian Males'in ceza sahası içinden çektiği şutta Abdülkerim Bardakcı'nın topa elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle VAR hakemi Christian Dingert, hakem Daniel Siebert'e izleme tavsiyesinde bulundu.
Pozisyonu monitörden inceleyen Siebert, penaltı noktasını gösterdi ve ilk yarıdan sarı kartı olan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.
86. dakikada topun başına gelen Filip Ugrinic, skoru 3-2'ye getirdi.
Darian Males'in ceza sahası içinden çektiği şutta Abdülkerim Bardakcı'nın topa elle müdahalesi olduğu gerekçesiyle VAR hakemi Christian Dingert, hakem Daniel Siebert'e izleme tavsiyesinde bulundu.
Pozisyonu monitörden inceleyen Siebert, penaltı noktasını gösterdi ve ilk yarıdan sarı kartı olan Abdülkerim Bardakcı, ikinci sarı kartla kırmızı kart gördü.
86. dakikada topun başına gelen Filip Ugrinic, skoru 3-2'ye getirdi.
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