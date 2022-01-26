Geri dönüşlerin ustası: Trabzonspor

Son olarak geriye düştüğü G.Saray deplasmanında son 6 dakikada bulduğu iki golle muhteşem bir dönüşe imza atan Trabzonspor aslında bunu hep yapıyor… Bordo-mavililer bu sezon mağlup duruma düştüğü karşılaşmalardan en çok puan çıkaran takım oldu. 5 karşılaşmada 1'er puanı kurtarırken, 4 maçtan da galibiyetle ayrılarak 17 puanı hanesine yazdırdı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezonda da Çaykur Rizespor (2-1), Antalyaspor (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayserispor (1-1) ve Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrılmıştı.



G.SARAY'DAN 4 PUAN ALDI

Bu sezon özellikle iki Galatasaray derbisinde de geriden gelip puan almayı bildi. İlk golü yediği Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti. Karadeniz temsilcisi Abdullah Avcı göreve geldiğinden bu yana geçen 15 aylık süreçte 6 galibiyet ve 8 beraberlikle hanesine tam 26 puan yazdırmış oldu. Bu arada Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 23. hafta itibarıyla 39 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon 23. hafta itibarıyla 54 puan toplayarak geçtiğimiz sezona 15 puanlık fark attı.



İŞTE O DÖNÜŞLER

Trabzon-G.Saray: 2-2

Konya-Trabzon: 2-2

Trabzon-Alanya: 1-1

Trabzon-F.Bahçe: 3-1

Trabzon-Ç.Rize: 2-1

Altay-Trabzon: 1-2

Sivas-Trabzon: 1-1

Trabzon-Giresun: 1-1

G.Saray-Trabzon: 1-2





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