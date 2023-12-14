George: 'Clippers taraftarlarına trash-talk malzemesi vermek istiyorum!'

LA Clippers yıldızı Paul George, Clippers taraftarlarına, Los Angeles Lakers taraftarlarına karşı kullanabilecekleri "trash-talk malzemesi" vermek istediğini söyledi.



Son beş maçını üst üste kazanarak Batı Konferansı'nda 13-10'luk derecesiyle ilk sekiz takım arasına giren Clippers, yavaş yavaş dört yıldızlı (George, Kawhi Leonard, Russell Westbrook ve James Harden) kadrosundan beklenen bir takım gibi görünmeye başlamıştı.



Lakin takımı kağıt üstünde henüz hiçbir başarıya ulaşamamış olsa da, George, tek amacının kaybetme döngüsünü kırmak ve taraftarlara övünecek bir şeyler sunmak olduğunu belirtti:



"Her şeye rağmen bizimle kalan taraftarlara hak ettiklerini vermek isterim. En azından Lakers taraftarlarına karşı kullanabilecekleri trash-talk malzemesi verebilmek lazım. Günün sonunda iki takım da Los Angeles'ı temsil ediyor ve Lakers hep başarılı olan takım olmuştu. Yaşadıkları birçok şampiyonlukta oldukça başarılı koçları vardı ve bu bizim de Clippers'la inşa etmeye çalıştığımız bir şey."



George bu sezon 23 maçta 22.6 sayı, 5.9 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarına sahip.





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