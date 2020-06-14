MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Tekrar kavuştuğumuz Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği evinde Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda önlemler kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 60. dakikada Sio ve 83. dakikada Berat Ayberk'ten geldi. 22 yaşındaki Berat Ayberk, devre arasında oyuna dahil oldu ve bu sezon 2. kez ağları sarsarak takımına galibiyeti getirdi. Konyaspor'un tek sayısını ise 62. dakikada Jevtovic kaydetti.Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Gençlerbirliği, 31 puana yükseldi ve küme düşme hattından biraz olsun uzaklaştı. Konyaspor ise 4 maç sonra yenilgi aldı ve 26 puanda kaldı.Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Konyaspor ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.12. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı.22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti.24. dakikada Shengelia'nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.36. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.