Gençlerbirliği'nde 102. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 102. yılını sosyal tesislerinde emektar çalışanlarıyla kutladı.



Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri içerisinde yer alan sosyal tesislerdeki iftar yemeğinin ardından yapılan kutlamaya başkan Osman Sungur, yönetim kurulu, divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kulüp yöneticileri, altyapı antrenörleri ve kulüp personeli katıldı.



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, yaptığı konuşmada, bir Ankaralı olarak Cumhuriyet ile yaşıt Gençlerbirliği'ne hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Herkes bilsin ki bizim arkamızda tam 102 yıllık bir emek var. 102 yıl boyunca Gençlerbirliği'mizin formasını terletmiş futbolcularımıza, kulübümüze hizmet etmiş çalışanlarımıza ve yöneticilerimize, centilmenliğiyle ön plana çıkmış nezih taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kulübümüzü kuranlara, bugünlere gelmesinde emek harcayanlara karşı bir görevimiz var. Hepimizi mutlu eden ortak amacımız Gençlerbirliği'mizin sportif başarısıdır. En büyük hedefimiz takımı Süper Lig'e taşımaktır."



İftar yemeği sonrası yapılan kutlama, toplu olarak çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.



