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Gençlerbirliği Başakşehir'e iki eksikle gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 9 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği'nde Skuletic ve Ahmet İlhan Özek, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek

Kaynak: AA
Gençlerbirliği Başakşehir'e iki eksikle gidiyor
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25 Şubat 2018 12:50
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Pazartesi deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Medipol Başakşehir karşısına yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak için çıkacak Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında başkentte oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.

Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

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