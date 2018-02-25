Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış mücadelesinde Pazartesi deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Medipol Başakşehir karşısına yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak için çıkacak Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında başkentte oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.
Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Medipol Başakşehir karşısına yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmak için çıkacak Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında başkentte oynanan maçı Gençlerbirliği 1-0 kazanmıştı.
Başkent temsilcisinde tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan Özek ve Petar Skuletic, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın