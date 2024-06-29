Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası başlıyor

Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası pazar günü Çekya'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası başlıyor
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29 Haziran 2024 20:05
Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası pazar günü Çekya'da başlayacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda, Eylül Şenal, Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Betül Önal ile Buse Açıl; erkeklerde ise Hüseyin Yüce, Muhammed Sadık Seydioğlu, Hüseyin Şahan ve Hasan Emre Sarp temsil edecek.

Milli sporcular, bugün organizasyonun yapılacağı Çekya'ya gitti.

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