Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası başlıyor

Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası pazar günü Çekya'da başlayacak.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda, Eylül Şenal, Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Betül Önal ile Buse Açıl; erkeklerde ise Hüseyin Yüce, Muhammed Sadık Seydioğlu, Hüseyin Şahan ve Hasan Emre Sarp temsil edecek.
Milli sporcular, bugün organizasyonun yapılacağı Çekya'ya gitti.
Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Pilsen kentinde düzenlenecek.
Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda, Eylül Şenal, Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Betül Önal ile Buse Açıl; erkeklerde ise Hüseyin Yüce, Muhammed Sadık Seydioğlu, Hüseyin Şahan ve Hasan Emre Sarp temsil edecek.
Milli sporcular, bugün organizasyonun yapılacağı Çekya'ya gitti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU