10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-334'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-032'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-033'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı

Sivas'ta başlayan Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda, 60 ilden 400 sporcu geleneksel Türk okçuluğu ruhunu yaşatmak için oklarını hedefe gönderdi. Şampiyona, birlik ve kültürel mirasın simgesi oldu.

Haber: AA
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen Gençler, Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda düzenlenen açılış programında konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Coşkuner, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas'ta olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Coşkuner, aynı hedefe nişan almak ve okları birlikte uçurmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti.



Bu şampiyonanın sadece bir spor müsabakası değil; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlenmesine vesile olan önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Coşkuner, "Federasyon olarak hedefimiz köklerimizden aldığımız ilhamla geleneksel Türk okçuluğumuzu gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak, sporun kardeşlik ve centilmenlik değerlerini yaygınlaştırmaktır. Bu doğrultuda bugün burada atılan her ok hem kültürümüz hem de dostluğumuzun nişanesidir." diye konuştu.

Sivas Vali Yardımcısı Osman Altın ise okçuları Sivas'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altın, son yıllarda gerek federasyon gerekse Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkısıyla gençlerin bu spora olan ilgisinin kendilerini gururlandırdığını belirtti.

60 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde geleneksel kıyafetlerini giyen okçular, sıralama ve eleme atışları gerçekleştirdi.

Programa, protokol üyeleri ve sporcuların aileleri katıldı.

