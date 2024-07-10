Genç serbest dalışçılardan 2 madalya daha

Serbest Dalış Dünya Salon Şampiyonası'nda gençler kategorisinde mücadele eden milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
Son gün havuza giren Türk sporculardan Derinsu Şilli, kadınlar statik apnea, Toprak Toprak da kadınlar mono palet kategorisinde dünya gençler 3'üncüsü oldu.
Genç serbest dalışçılar böylece şampiyonayı 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
Son gün havuza giren Türk sporculardan Derinsu Şilli, kadınlar statik apnea, Toprak Toprak da kadınlar mono palet kategorisinde dünya gençler 3'üncüsü oldu.
Genç serbest dalışçılar böylece şampiyonayı 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalyayla tamamladı.
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