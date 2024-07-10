Genç serbest dalışçılardan 2 madalya daha

Genç serbest dalışçılar, dünya salon şampiyonasında 2 madalya daha kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Genç serbest dalışçılardan 2 madalya daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Temmuz 2024 23:17
Serbest Dalış Dünya Salon Şampiyonası'nda gençler kategorisinde mücadele eden milli sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Son gün havuza giren Türk sporculardan Derinsu Şilli, kadınlar statik apnea, Toprak Toprak da kadınlar mono palet kategorisinde dünya gençler 3'üncüsü oldu.

Genç serbest dalışçılar böylece şampiyonayı 6 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalyayla tamamladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery