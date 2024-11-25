Genç Milli Badminton Takımı, Avrupa şampiyonasında mücadele edecek

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası 26 Kasım Salı günü İspanya'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç Milli Badminton Takımı, Avrupa şampiyonasında mücadele edecek
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25 Kasım 2024 17:34
Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası 26 Kasım Salı günü İspanya'da başlayacak.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 26 Kasım-5 Aralık tarihlerinde İbiza Adası'nda düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi Mehmet Can Töremiş, Buğra Aktaş, Gökay Göl, Mert Seven, Berat Cambaz, Arda Doğaç Atan, Aleyna Korkut, Ravza Bodur, Nisanur Çimen, Sudenaz Acu, Beren Aşkar, Defne Ilgın Koçak, Aysu Arslan ve Sinem Yıldız temsil edecek.

Karışık takım müsabakaları 26-30 Kasım, bireysel karşılaşmalar ise 30 Kasım-5 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye karışık takımı; Norveç, İskoçya ve Estonya'nın bulunduğu 8. Grup'ta mücadele edecek. Grup birincileri çeyrek finale yükselecek.

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