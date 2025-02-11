Gedson için ayrılık iddiası!

Spartak Moskova'nın, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gedson için ayrılık iddiası!
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11 Şubat 2025 17:05
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için transfer iddiası gündeme geldi.

Rusya'dan Sport Ekspress'te yer alan habere göre, Spartak Moskova, Gedson'u kadrosuna katmak istiyor.

BİTİRMEYE YAKIN

Spartak Moskova'nın, Portekizli futbolcunun transferini bitirmeye yakın olduğu ve transferin hafta sonuna kadar netleşmesinin beklendiği belirtildi. [Rusya'da ara transfer dönemi 20 Şubat'ta sona eriyor.]

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 33 maçta süre bulan Gedson Fernandes, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.


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