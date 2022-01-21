Gedson'da son karar Torrent'in!

Benfica'nın kadroda düşünmediği Gedson Fernandes için son kararı Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in vereceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Gedson'da son karar Torrent'in!
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21 Ocak 2022 20:18
Galatasaray'ın transfer listesindeki Gedson Fernandes için yeni bir iddia geldi.

Abola'nın haberine göre, kadrosunda küçülmeye giden Benfica'da, Gedson Fernandes'in satış listesine alındığı kaydedildi.

Haberde, özellikle Fatih Terim'in transferini çok istediği Gedson Fernandes'in, tecrübeli teknik adamın ayrılığına rağmen Galatasaray'a transfer olabileceği aktarıldı.

Ayrıca, Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek istediği ancak son kararı yeni teknik direktör Domenec Torrent'in vereceği ifade edildi.

Portekizli oyuncu, bu sezon Benfica formasıyla sadece 4 maçta forma giyebildi.

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