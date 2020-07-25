Süper Lig'in son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep 1-0'lık skorla kazandı ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti.



Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Papy Djilobodji'den geldi.



Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Yeni Malatyaspor, 17. sırada Süper Lig'e veda etti. Pandemi sonrasında oynadığı 8 maçta da yenilgi görmeyen tek takım olan Gaziantep FK ise sezonu 46 puanla, 8. sırada tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Farnolle'nin sağından dışarı çıktı.



29. dakikada Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kjartansson'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.



32. dakikada Gökhan Töre'nin verdiği pasla ceza yayında topla buluşan Kjartansson'un yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.



42. dakikada Djilobodji'ın verdiği pasla ceza sahası içinde buluşan Güray Vural'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Umut Bulut'un vuruşunda top bu kez direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



63. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Furkan Soyalp'in sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Kenan Özer, Murat Yıldırım'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Djilobodji'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluştu: 0-1.



Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş



BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan Töre, Ndayishimiye (Dk. 89 Yiğithan Güveli), Ahmed Ildiz (Dk. 68 Donald), Fofana (Dk. 60 Erkan Kaş), Kjartansson, Umut Bulut



Gaziantep FK: Haydar Yılmaz, Djilobodji (Dk. 78 Kubilay Aktaş), Kana Bıyık, Tosca, Sousa, Jefferson (Dk. 46 Kenan Özer), Olkowski, Maxim (Dk. 90+2 Mehmet Erdem Uğurlu), Güray Vural (Dk. 46 Furkan Soyalp), Morais, Muhammet Demir (Dk. 70 Muğdat Çelik)



Gol: Dk. 63 Djilobodji (Gaziantep FK)



Sarı kart: Dk. 49 Hafez (BtcTurk Yeni Malatyaspor)







