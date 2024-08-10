Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulanan Deian Sorescu'yla 3 yıllık mukavele yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan ocak ayında kiralanan Deian Sorescu ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Sorescu'nun kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Uğur Şireci'nin katıldığı törenle kendisini 3 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU