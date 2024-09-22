Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek

Süper Lig'de Gaziantep FK sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek
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22 Eylül 2024 14:10
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Gaziantep ekibi, rakip fileleri 4 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan alamayan Güneydoğu temsilcisi, evinde ilk galibiyetini almaya çalışacak.

 

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