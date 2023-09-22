Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Marius Sumudica'nın ekibi Gaziantep FK ile Fatih Tekke'nin yönetimindeki İstanbulspor karşı karşıya geldi.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 2-0 kazanırken, galibiyet gollerini 74. dakikada Denis Draguş ve 90+5'te Albian Ajeti kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 3'e yükseltirken, İstanbulspor 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, İstanbulspor evinde Galatasaray'ı konuk edecek.



SIMON DELI SAKATLANDI



İstanbulspor'da forma giyen Fildişi Sahilli stoper Simon Deli, 32. dakikada sakatlığı sebebiyle yerini Okan Erdoğan'a bıraktı. Sedyeyle oyundan alınan Deli'nin sağ ayağında kırık şüphesi bulunuyor.



GAZİANTEP FK, İLK GALİBİYETİNİ ALDI



Süper Lig'de oynadığı ilk 5 maçtan mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.



İSTANBULSPOR, GALİBİYETLE TANIŞAMADI



Bu maça çkadar Süper Lig'de çıktığı 3 maçtan 1 mağlubiyet 2 beraberlik alan İstanbulspor, Gaziantep FK karşısında da mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürdü. İstanbul ekibinin ligde 2 maç eksiği bulunuyor.



MAÇTAN DAKİKALAR



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Gaziantep FK-İstanbulspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Vefa Temel'in ara pasında kale önünde topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Nita, eliyle topu ceza sahasının yanına doğru çevirdi.



40. dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan yaptığı atağında Rroca'ın ortaladığı topa ceza sahasında Loshaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.



43. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'nin sağ kanattaki atağında ceza sahasına sokulan Furkan Soyalp'ın çektiği şutta, kale çizgisindeki Okan Erdoğan topu ayağıyla uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.



69. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Gradel'in ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Denis Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



74. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Markovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denis Dragus, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.



90+5. dakikada Markovic'in ceza sahasının sağından kale önüne attığı topla buluşan Ajeti, meşin yuvarlağı kaleci Jensen'in sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.



Maç ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Murat Erdoğan, Cem Özbay, Emir Eray Eyisoy



Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Gradel (Dk. 71 Markovic), Mustafa Eskihalleç, Janio Bikel (Dk. 56 Jevtovic), Junior Morais, Maxim (Dk. 71 Ajeti), Nkoulou, Denis Dragus (Dk. 87 M'Bakata)



İstanbulspor: Jensen, Vefa Temel (Dk. 79 Ali Yaşar), Mehmet Yeşil, Duhaney, Rroca, Simon Deli (Dk. 32 Okan Erdoğan), Ndao, Ethemi, Loshaj (Dk. 79 Muammer Sarıkaya), Jackson, İbrahim Yılmaz (Dk. 70 Emir Gültekin)



Goller: Dk. 74 Denis Dragus, Dk. 90+5 Ajeti (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 20 Vefa Temel, Dk. 55 İbrahim Yılmaz, Dk. 65 Rroca, Dk. 79 Okan Erdoğan, Dk. 88 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 46 Janio Bikel (Gaziantep FK



