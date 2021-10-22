Gaziantep FK, GZT Giresunspor'u konuk edecek

23 Ekim Cumartesi günü Gaziantep FK, Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK, GZT Giresunspor'u konuk edecek
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22 Ekim 2021 15:45
Gaziantep FK Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'in ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, GZT Giresunspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.

Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Gaziantep FK'da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.


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