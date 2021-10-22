Gaziantep FK Süper Lig'in 10. haftasında 23 Ekim Cumartesi günü GZT Giresunspor'u konuk edecek.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Süper Lig'in ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, GZT Giresunspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.
Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Gaziantep FK'da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Süper Lig'in ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 11 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, GZT Giresunspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor.
Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Gaziantep FK'da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.