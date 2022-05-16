Gaziantep FK, deplasmanda galibiyete hasret

Son olarak taraftarı önünde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip, ardından çıktığı yedi maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Ligin 31. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, İttifak Holding Konyaspor'a rakip sahada 4-1 yenildi.
İzmir ekibi Göztepe ile evinde 1-1 kalan ve Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenilen kırmız-siyahlı ekip, Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Dün de Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Gaziantep temsilcisi galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.
Dış sahada ligin en kötüsü
Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.
Bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, sezonun son deplasman karşılaşmasında Alanya'dan puansız ayrılınca ligin en kötü deplasman takımı olarak puan cetvelinde yer aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.
Bu maçlarda rakip ağlara 13 gol bırakan Gaziantep temsilcisi kalesinde ise 39 gole engel olamadı.
Gaziantep FK, ligin son haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Ligin 31. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Gaziantep temsilcisi, sonraki hafta evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, İttifak Holding Konyaspor'a rakip sahada 4-1 yenildi.
İzmir ekibi Göztepe ile evinde 1-1 kalan ve Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenilen kırmız-siyahlı ekip, Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Dün de Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Gaziantep temsilcisi galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.
Dış sahada ligin en kötüsü
Güneydoğu Anadolu temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 19 karşılaşmada sadece 6 puan alabildi.
Bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, sezonun son deplasman karşılaşmasında Alanya'dan puansız ayrılınca ligin en kötü deplasman takımı olarak puan cetvelinde yer aldı.
Kırmızı-siyahlı ekip deplasmandaki tek galibiyetini ise ligin ilk yarısının son haftasında Çaykur Rizespor'a karşı 1-0'lık sonuçla aldı.
Bu maçlarda rakip ağlara 13 gol bırakan Gaziantep temsilcisi kalesinde ise 39 gole engel olamadı.
Gaziantep FK, ligin son haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
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