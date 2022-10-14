Gaziantep FK'de Konya öncesi 3 eksik!

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında cumartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.



Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 12 puan topladı. Rakip fileleri 14 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 12 gole engel olamadı.



Son 5 maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.



Kırmızı-siyahlılar, Konyaspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Kart cezalıları Papy Djilobodji ve Ertuğrul Ersoy'dan yaralanamayacak olan teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı süren Mustafa Eskihellaç'tan yoksun bir kadro oluşturacak.





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