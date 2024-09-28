Gaziantep FK'de 5 eksik

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor.
Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor.
Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.