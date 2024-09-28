Gaziantep FK'de 5 eksik

Gaziantep FK, Süper Lig'de Eyüpspor'a konuk olacak. Gaziantep'te bu maç öncesi 5 eksik var.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de 5 eksik
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28 Eylül 2024 13:56
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ile 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 4 puanı bulunuyor.

Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyete ulaşamayan Güneydoğu temsilcisi, rakibi karşısında 3 puan almaya çalışacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Kozlowski ile sakatlıkları süren Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek.

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