Gaziantep FK - Beşiktaş: Ne dediler?

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Gaziantep FK ile oynadığı mücadelenin 0-0 biten ilk yarısını Rıdvan Dilmen, Erman Toroğlu, Metin Tekin, Önder Özen, Volkan Demirel ve Tugay Kerimoğlu değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Karagümrük maçındaki Antep'ten farklı Antep var. Büyük takımlara karşı konsantrasyon fazla, mücadeleci oyunu fazla. Beşiktaş geçen hafta ilk yarı 3. viteste gidiyordu, 2. yarıda 5-6'ya gidebilirdi. Bu sene ilk deplasmanı, kolay değil. Gaziantep, Türkiye'de nadir 3'lü oynayan takımlardan, Beşiktaş'a karşı 5'li oynuyorlar, hepsi de hamleli oyuncular. Bunu nasıl aşarsın? Kenarlara inerek. İlk yarıda pek inemedi Beşiktaş. 2'ye 1'ler ile merkezden girebilirsiniz, bu tip bir oyuncu yok. 3. de şut, şut da atmadı Beşiktaş, 3'ünü de yapmadı. Sergen Yalçın ilk değişikliği Larin ile yapmalı, muhtemelen yüzde 100 değildir ama mutlaka oyuna girmeli. Alex Teixeira da hazırsa, yaratıcı oyuncu olarak girebilir. En önemlisi, Beşiktaş 0-0'ı cebine koyacak.

ERMAN TOROĞLU



İlk 45 dakikanın sahadaki etkili adamı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut. Erol Bulut, rakibi iyi incelemiş. Kendi takımına taktiği iyi vermiş. Maçı istediği gibi götürüyor. Futbolcular da taktiği uyguluyorlar, Beşiktaş'ı kilitlediler. Boş alan bırakmadılar. İyi baskı yaptılar. Çabuk çıktılar. İkili mücadelelerde başarılılar. En tehlikeli adamları Dicko sakatlanıp çıkıyor. Zemin ideal değil. Futbolcu açısından iyi değil. Beşiktaş hücum ediyor gibi gözüküyor ama edemiyor. Boş alan bırakmıyor Gaziantep. Arkada 5'li duruyorlar ama çabuk çıkıyorlar. Beşiktaş biraz dikkatsiz oynarsa gol yer. Sabırlı oynuyor Gaziantep. Beşiktaş hiçbir şey yapamadı. Ne yapması lazım Beşiktaş'ın? Madem böyle oynuyor Gaziantep, üzerine gideceksin, verkaç yapacaksın, çalım yapacaksın, oyunu genişleteceksin ama hiçbirini yapamadı. Gaziantep, 10 kişiyle iyi pres yapıyor. Gaziantep çemberi iyi yapıyor, içeri adam sokmuyor. Beşiktaşlı oyuncuların da, biraz daha istekli, hırslı olması gerekir. Gaziantep, Beşiktaş'ın da üstüne rahat rahat geliyor.



METİN TEKİN



Hiç pozisyon yok, yükselemeyen bir tempo. Oyun ritmi olmayan bir karşılaşma izledik. İkinci yarıyı ne değiştirir? Gol. Antep'in oyununun değiştireceğini düşünmüyorum. Beşiktaş ritmini yakalarsa, bireysel performanslar öne çıkarsa oyun değişir.



ÖNDER ÖZEN



Antep kendi sahasında kabul etti. Kalabalık bir savunma yerleşimi gördük. En zoru kalabalıkta oynamaktır. Yarı alanda yerleşimleri gayet başarılı Antep takımının. Beşiktaş'ın kendi fizik kalitesinin bayağı altında kaldığını görüyorum. Beşiktaş topa ne zaman ritim verir, ne zaman çabuk oynarsa iyi oluyor.



VOLKAN DEMİREL



Beşiktaş takımındansa Gaziantep'i konuşmamız lazım. Hem defans hem orta saha arasındaki blokları iyi kapattılar. Topları kapınca hızlı hücum ettiler. Erol Hoca, 3-5-2'yi Alanya'da iyi oynatıyordu. Fenerbahçe'de de denedi. Bu sistemi bilen bir teknik adam. Gaziantep için her şey iyi gidiyor. Beşiktaş'ın da bireysel yeteneklerini sahaya sürerek golü bulması gerekiyor çözüm için...



TUGAY KERİMOĞLU



Beşiktaş, ikinci yarıda risk alacaktır. Kazanmak isteyecektir. Hamle gücü Beşiktaş adına 1 adım daha önde...



