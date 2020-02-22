Süper Lig'de 23. hafta maç.ında Göztepe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Yeni stadındaki ilk maçında Beşiktaş'ı mağlup eden Göztepe, ikinci maçında Gaziantep FK ile berabere kalmış oldu.Göztepe'nin golünü 71. dakikada Cameron Jerome kaydetti. Gaziantep FK'nın golü 90+2. dakikada Souleymane Diarra'dan geldi.Bu beraberliğin ardından ligde bir maçı eksik olan Göztepe puanını 34 yaptı. Gaziantep FK da 31 puana ulaştı.Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Kayserispor'a konuk olacak. Gaziantep FK da Mediol Başakşehir deplasmanına çıkacak.16. dakikada Sousa'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.17. dakikada Alpaslan Öztürk'ün uzun pasında topla buluşan Serdar Gürler'in, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.19. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.26. dakikada Maxim'in ceza sahasına gönderdiği top, Muhammed Demir'in ardından Kayode'ye geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Beto'nun kurtardığı top, Alpaslan Öztürk'e çarpıp kornere çıktı.