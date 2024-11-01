Gaziantep FK, 5 dakikada geri döndü!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Selçuk İnan'ın takımına galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Christopher Lungoyi, 82. dakikada ise penaltıdan Deian Sorescu kaydetti. Göztepe'nin golü 64. dakikada Ahmed Ildız'dan geldi.



ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET



Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Son olarak Trabzonspor'u mağlup eden Göztepe ise bu mağlubiyetle yara aldı.



DEPLASMANDA KAZANAMIYOR



Bu sezon deplasmanda oynadığı hiçbir maçı kazanamayan Göztepe, son 3 maçtan mağlubiyetle ayrılmış oldu.



Gaziantep FK, bu galibiyetle birlikte puanını 12'ye çıkardı. Göztepe ise 15 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Hatayspor deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



31. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yaptığı plase vuruşta, kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



37. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top, yandan auta gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





63. dakikada Göztepe, 1-0 öne geçti. Soldan serbest vuruş kullanan Tijanic, topu Ahmet Ildiz'e verdi. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'in solundan filelerle buluştu.



70. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Matsuki'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.



77. dakikada Gaziantep FK, skoru eşitledi. Sol kanattan Mustafa Eskihellaç'ın gönderdiği uzun pasta ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti: 1-1



81. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, Nazım Sangare'nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.



82. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından filelerle buluşturdu: 2-1



Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Suat Güz

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Dk. 72 Mirza Cihan), Bruno, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 86 Mandouki), Maxim (Dk. 72 Kenan Kodro), Sorescu, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+2 M'bakata), Halil Dervişoğlu (Dk. 86 Daubin), Lungoyi

Göztepe: Lis, Koray Günter (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Heliton, Bokele, Djalma Silva, Victor Hugo (Dk. 85 Miroshi), Tijanic, Ahmet Ildiz (Dk. 85 Taha Altıkardeş), Nazım Sangare (Dk. 88 Nielsen), Juan, Fofana (Dk. 59 Matsuki)

Goller: Dk. 63 Ahmet Ildiz (Göztepe), Dk. 77 Lungoyi, Dk. 82 Sorescu (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 21 Fofana, Dk. 69 Matsuki (Göztepe), Dk. 32 Dioudis, Dk. 45 Ndiaye (Gaziantep FK)







