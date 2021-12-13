Gaziantep - Fenerbahçe maçında orta sahadan gol!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında ise sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı.



Gaziantep'te Figueiredo, rakip alanın ilk birkaç metresinden Berke'nin de önde olduğunu gördü ve direkt kaleyi düşündü.



Figueiredo'nun vuruşunda Fenerbahçe kalecisi Berke Özer vuruşu kurtaramadı ve top ağlara gitti.





İLGİLİ VİDEO