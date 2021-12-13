Gaziantep - Fenerbahçe maçında orta sahadan gol!

Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren maçta sahalarda az rastlanan bir gol atıldı.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep - Fenerbahçe maçında orta sahadan gol!
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13 Aralık 2021 20:48
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında ise sahalarda ender rastlanan bir gol atıldı.

Gaziantep'te Figueiredo, rakip alanın ilk birkaç metresinden Berke'nin de önde olduğunu gördü ve direkt kaleyi düşündü.

Figueiredo'nun vuruşunda Fenerbahçe kalecisi Berke Özer vuruşu kurtaramadı ve top ağlara gitti.


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