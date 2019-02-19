Gattuso, Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi!

nin devre arası transfer döneminde transfer etmek istediği'ın Kolombiyalı savunma oyuncusuiçin İtalya'dan trasnfer iddiası ortaya atıldı.Milan yönetiminin, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Zapata'yı satmayı onayladığı ancak teknik direktör'nun transfere izin vermediği belirtildi.Gattuso'nun takımın diğer stoperleri Caldara ve Musacchio'nun sakatlanmasıyla elinin zayıfladığı ve Zapata'yı bu yüzden sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği kaydedildi.İtalyan Calcio Mercato sitesinin haberine göre Fenerbahçe, Ocak ayında Zapata için Milan'a transfer teklifinde bulunmuştu. İki takım ekonomik olarak anlaşsa da Gattuso'nun araya girmesiyle transfer suya düşmüştü.7 yıldır Milan forması giyen 32 yaşındaki Cristian Zapata'nın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.Cristian Zapata için menajeri Ivan Ramiro Cordoba, ''Onunla ilgilenen kulüpler var. Brezilya'dan, Meksika'dan ve özellikle Türkiye'den isteyenler var. Şu ana kadar sadece Fenerbahçe 3 yıllık teklifte bulundu.'' sözlerini kullanmıştı.