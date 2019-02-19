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Gattuso, Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi!

Milan'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata'nın devre arası transfer döneminde neden Fenerbahçe'ye gidemediğinin sırrı ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso, Fenerbahçe'ye transferine izin vermedi!
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19 Şubat 2019 22:18
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde transfer etmek istediği Milan'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Cristian Zapata için İtalya'dan trasnfer iddiası ortaya atıldı.

Milan yönetiminin, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Zapata'yı satmayı onayladığı ancak teknik direktör Gennaro Gattuso'nun transfere izin vermediği belirtildi.

DİĞER STOPERLERLERİN SAKATLIĞI...

Gattuso'nun takımın diğer stoperleri Caldara ve Musacchio'nun sakatlanmasıyla elinin zayıfladığı ve Zapata'yı bu yüzden sezon sonuna kadar takımda tutmak istediği kaydedildi.

TAKIMLAR ANLAŞTI, GATTUSO ARAYA GİRDİ

İtalyan Calcio Mercato sitesinin haberine göre Fenerbahçe, Ocak ayında Zapata için Milan'a transfer teklifinde bulunmuştu. İki takım ekonomik olarak anlaşsa da Gattuso'nun araya girmesiyle transfer suya düşmüştü.

7 yıldır Milan forması giyen 32 yaşındaki Cristian Zapata'nın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

MENAJERİ TEKLİFİ AÇIKLAMIŞTI

Cristian Zapata için menajeri Ivan Ramiro Cordoba, ''Onunla ilgilenen kulüpler var. Brezilya'dan, Meksika'dan ve özellikle Türkiye'den isteyenler var. Şu ana kadar sadece Fenerbahçe 3 yıllık teklifte bulundu.'' sözlerini kullanmıştı.

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