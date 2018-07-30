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Garry Rodrigues'in Galatasaray'dan zam isteği!

Galatasaray'da geçen sezon sol kanatta fırtına gibi esen Garry Rodrigues, Galatasaray yönetiminden 1 milyon 350 bin euro olan ücretinin 2.5 milyon euro olmasını istedi. Yöneticiler ise "Transferler bitsin görüşelim" dedi.

Kaynak: Star
Garry Rodrigues'in Galatasaray'dan zam isteği!
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30 Temmuz 2018 11:38
Galatasaray'da ücretine zam isteyen Bafetimbi Gomis krizi tam atlatıldı derken, şimdi de Garry Rodrigues'in aynı taleple yönetimin kapısını çaldığı öğrenildi.

Yılda 1 milyon 350 bin euroya oynayan 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olduktan sonra fiyatını az bulmaya başladı.

MENAJERİ KONUŞTU!

Menajeri aracılığıyla yönetime başvuran Rodrigues 2.5 milyon euro ücret istediğini bildirdi.

Yönetimin Yeşil Burun Adalı yıldızın zam isteğine Gomis'te olduğu gibi olumsuz yanıt vermediği ve "Şu anda transfer dönemindeyiz. Öncelikle bu konuları halledelim. Transfer bitince bakarız" dediği kaydedildi.



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