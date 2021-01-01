Garnett: "Kobe'nin HoF törenindeki yokluğu, herkes için duygusal olacak"

Eski Boston Celtics yıldızı Kevin Garnett, Hall of Fame töreninin Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant olmadan 'oldukça duygusal' olacağını söyledi.



The Athletic'ten Shams Charania ile yaptığı röportajda Garnett, bu geceki törende kendisinin ve Tim Duncan'ın yanında Kobe'nin yokluğunun ne kadar zor olacağından bahsetti:



"Kobe'nin olmamsaı herkesi etkileyecek. Basketbolun kendisinde çok önemli bir rol oynadı ve yaratıcılığı oldukça etkiledi. Kobe'nin kasıtlı olmadan kendisiyle ilgili bir özgünlük yarattığını düşünmüşümdür. Timmy için de aynı. İkisi de yalnızca eşi görülmemiş sporcular değil, aynı zamanda eşi görülmemiş insanlar.



Ben de bu ikisiyle bu sınıfa dahil olmaktan onur duyuyorum ama Kobe'nin aramızda olmaması herkes için oldukça duygusal olacak. Üçümüzün birbirini başarıya zorlamış olduğu gerçeğini düşününce, gerek All-Star'lar, aramızdaki savaşlar ve yüzükler olsun, bu sınıfa beraber dahil olmak için daha iyi bir ikili bulamazdım."



Michael Jordan, Bryant'ı sunacak kişi olacağı ve eşi Vanessa Bryant'ın ise, merhum kocasının onuruna törende konuşacağı bildirilmişti.



Bryant'la beraber, 2020 sınıfında Garnett, Duncan, Tamika Catchings, Rudy Tomjanovich, Kim Mulkey, Barbara Stevens ve Eddie Sutton da yer alıyor.



