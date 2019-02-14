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Gareth Bale için rekor ceza kapıda!

Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, Atletico Madrid derbisinde taraftara yaptığı hareket yüzünden sezonu büyük ölçüde kapatma riski ile karşı karşıya kaldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gareth Bale için rekor ceza kapıda!
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14 Şubat 2019 16:35
Real Madrid'in Atletico Madrid'i 3-1 yendiği derbi maçta attığı gol sonrasında yaptığı sevinç nedeniyle Gareth Bale'in başı derde girebilir.

Attığı gol sonrasında 'kafa kesme' işareti yapan Gareth Bale'in 12 maçlık ceza alması gündeme geldi. La Liga'nın bitimine 14 hafta kaldığı düşünülürse Bale, iddia edilen cezayı alması halinde sezonu büyük oranda kapatacak.

''HALKI PROVAKE EDEBİLİR''

İspanyol basınına konuşan bir La Liga yöneticisi, konu hakkında ''Bale'in gol sevince koluyla kesme işareti yapması halkı provakasyona götürebilir. Bunun da elbet cezası olacaktır. Eğer Bale'in provake ettiği raporlarda geçerse 4 ila 12 maç ceza alacaktır.'' sözlerini kullandı.



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