Galatasaraylı yöneticiden göndermeli paylaşım!

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaraylı yöneticiden göndermeli paylaşım!
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12 Mart 2024 23:14
Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Morova yaptığı paylaşımda, "Şeref' lafını dillerinize pelesenk edip duruyorsunuz, hadi bakalım: 'Şeref' burada 'sizler' neredesiniz?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca bu sözleri paylaştığı görselde, "Neden mi Galatasaray? Babam 'ne yaparsan yap şerefinle yaşa' dedi. O günden beri Galatasaraylıyım." sözlerinin yer alması dikkat çekti.

Morova'nın bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarı tarafından çok sayıda beğeni aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM



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