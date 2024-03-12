Galatasaraylı yöneticiden göndermeli paylaşım!

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Morova yaptığı paylaşımda, "Şeref' lafını dillerinize pelesenk edip duruyorsunuz, hadi bakalım: 'Şeref' burada 'sizler' neredesiniz?" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bu sözleri paylaştığı görselde, "Neden mi Galatasaray? Babam 'ne yaparsan yap şerefinle yaşa' dedi. O günden beri Galatasaraylıyım." sözlerinin yer alması dikkat çekti.
Morova'nın bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarı tarafından çok sayıda beğeni aldı.
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Morova yaptığı paylaşımda, "Şeref' lafını dillerinize pelesenk edip duruyorsunuz, hadi bakalım: 'Şeref' burada 'sizler' neredesiniz?" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bu sözleri paylaştığı görselde, "Neden mi Galatasaray? Babam 'ne yaparsan yap şerefinle yaşa' dedi. O günden beri Galatasaraylıyım." sözlerinin yer alması dikkat çekti.
Morova'nın bu paylaşımı kısa süre içinde Galatasaray taraftarı tarafından çok sayıda beğeni aldı.
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