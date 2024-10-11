Galatasaraylı voleybolcu Jiri Kovar, ameliyat edildi

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Jiri Kovar, yüzük parmak kemiği kırığı teşhisi sonrası ameliyat oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaraylı voleybolcu Jiri Kovar, ameliyat edildi
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11 Ekim 2024 22:35
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Jiri Kovar, yüzük parmak kemiği kırığı teşhisi sonrası ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Sağlık Grubu'nda gerçekleştirilen operasyona ilişkin, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı Jiri Kovar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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