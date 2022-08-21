Galatasaraylı eski oyuncu Bergama FK ile anlaştı!

3. Lig'de 2. Lig'deki Menemen Futbol Kulübü gibi Altay'ın eski başkanı olan Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas Sportif Faaliyetler'in devraldığı Bergama Belediyespor'da kulübün yeni ismi ve logosu belirlenirken, transfer çalışmaları hız kazandı.



267 MAÇTA OYNADI



Sportif direktörlük görevine Serkan İşyapan, teknik direktörlüğe ise Fatih Çardak'ı getiren Bergama FK, Kuşadasıspor forması giyen tecrübeli futbolcu Yiğit İsmail Gökoğlan ile anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda1'i kupa, 17'si lig toplam 18 maçta 1168 dakika sahada kaldı, 4 gol attı. Göztepe altyapısından Manisaspor altyapısına geçen, Manisaspor'da profesyonelliğe adım atan Yiğit, Galatasaray'a transfer olarak dikkat çekmişti.



Orduspor, Kayseri Erciyes, Akhisar Belediyespor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Fethiyespor, Zonguldak Kömürspor, Van Spor FK, Modafen ve Kuşadasıspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde 267 maçta oynadı, 20 gol attı, 16 da asist yaptı.





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