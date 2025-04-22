Galatasaraylı eski futbolculardan Cizre'de dostluk maçı

Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk maçı yaptı.
Cizre Kaymakamlığı ve Galatasaraylı Sporcular Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında Galatasaray'da bir dönem forma giyen Mert Korkmaz, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Altan Aksoy, Orkun Uşak ve Murat Aksoy, Cizre Hamit Özalp Stadı'nda gençlerle bir araya geldi.
Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve eski futbolcular, Cizreli gençlerle ve sporcularla dostluk maçı yaptı.
Maçı, dernek başkanı Levent Nazifoğlu ile derneğin yönetim kurulu üyeleri Mecit Çetinkaya ve Yalçın Kaya ile gençler ve vatandaşlar izledi.
Sarı-kırmızılılar ve gençlerden oluşan karma iki takımın karşılaştığı maç, renkli görüntülere de sahne oldu.
Maçı tribünden izleyenler hem Galatarasay hem de Cizreli sporcular ve gençler için tezahüratta bulundu.
İki devre halinde yaklaşık 45 dakika süren maçın kazananı "dostluk" oldu.
- "Bölgemizin arzuladığı ve özlediği bir atmosfer"
Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaraylı Sporcular Derneği yönetimini ve sarı-kırmızılı takımda bir dönem forma giyen futbolcuları ilçede ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Dün başlayan program kapsamında futbolcuların Cizreli gençlerle söyleşi de gerçekleştirdiğini anımsatan Bacar, bugün de dostluk maçı yaptıklarını belirtti.
Baycar, şöyle konuştu:
"Bölgemizin arzuladığı ve özlediği bir atmosfer. Keyifli bir program geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler hep ekranda gördükleri futbolcularla bir arada olmanın heyecanı içindeler. Artık Cizre, Şırnak huzurun, güvenliğin kenti. Bir zamanlar sıkıntılarla anılan bölgemizde artık spor, sanat, kültür ve eğitim faaliyetleriyle sürekli gündeme geliyoruz. Her bir faaliyetimiz bizleri gururlandırıyor ve geldiğimiz noktayı tüm ülkeye gösteriyor. İnşallah daha da iyi olacağız. Bugün Cizre'miz çok huzurlu. Diğer büyük kulüplerimizi de buraya davet ediyoruz. Yeni bir dönem başladı bizler için artık bu kentlerde silah değil gol ve taraftar sesleri yükseliyor."
Dernek başkanı Levent Nazifoğlu da Kaymakam Baycar'ın davetini aldıklarında seve seve kabul ederek, Cizre'ye geldiklerini söyledi.
Nazifoğlu, ilçede gençlerle bir araya geldiklerini anlatarak, "Hepsinin yüzleri ve gözlerinin içi gülüyordu. Buna katkıda bulanmaktan dolayı çok mutlu olduk. Şırnak'ı böyle beklemiyorduk açıkçası. Biliyorsunuz 30 milyon civarında bir taraftar topluluğumuz var. Ülkedeki bütün taraftarlar Galatasaray'ı görmeye susamış vaziyette. Takımımızın bütün beldelere, şehirlere gitme ihtimali yok. Biz de bu açığı bir şekilde kapatmaya çalıyoruz. Galatasaray sevgisi olan taraftarlarla hem formalarımızı hem sporcularımızı buluşturmaya çalışıyoruz. Bu da bu etkinlikler içinde en güzellerinden biri oldu." ifadelerini kullandı.
Diğer bölgelerden ve illerden de yoğun talep aldıklarını ve talepleri karşılamak için sıraya koyduklarını belirten Nazifoğlu, her yere gitmek istediklerini söyledi.
Nazifoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Lig 30. Grup'ta mücedele eden Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü sporcularını İstanbul'a davet ettiklerini, orada Galatasaray Kadın Takımı ile bir maç yaptıracaklarını kaydetti.
- "İlk defa geldim, iyi ki de gelmişim"
Galatasaraylı eski futbolculardan Altan Aksoy, organizasyonda emeğe geçenlere teşekkür etti.
İlçede 2 gündür güzel anlar yaşadıklarını, gençlerin gözlerindeki spor yapma arzusunu yakından gördüklerini ifade eden Aksoy, gençlere ilham olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Aksoy, "Buraya ilk defa geldim, iyi ki de gelmişim. Çok keyifli bir süreç geçirdik burada. Dün yaptığımız söyleşide geçlerin heyecanını, sevgisini hissetmek keyif vericiydi. Bugün de maçımızı oynadık. Ülkemizin her yeri ayrı güzel. Bunu Cizre'yi görerek bir kez daha tespit etmiş olduk." diye konuştu.
Mert Korkmaz da dün geldikleri ilçede gençlerle çok güzel vakit geçirdiklerini, gençlerin gözlerindeki ışıltıyı yakından gördüklerini ifade ederek, bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.
Maçta forma giyen Cizreli sporculardan Burak Dadak, 2 gündür çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Galatasaraylı sporcularla ilk defa bir araya geldik. Harika bir mücadele oldu, çok çok heyecanlıydı." dedi.
Kız sporculardan Firdevs Elinç ise hayalinin gerçekleştiğini dile getirerek, güzel bir maç oynandığını belirtti.
Elinç, "3. Lig'de oynuyoruz. Futbolcularla tanışıp, maç yaptık. Bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu." ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı eski futbolculardan Cizre'de dostluk maçı
Cizre'de gençlerle bir araya gelen Galatasaraylı eski futbolcular, dostluk maçında sahaya çıkıp coşkulu anlar yaşattı.
Galatasaraylı bazı eski futbolcular, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençlerle dostluk maçı yaptı.
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