Galatasaray'ın yeni 7 numarası Garry Rodrigues

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Garry Rodrigues, 2018-19 sezonunda 7 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.
27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 1.5 yıldır 24 numaralı formayı giyiyordu.
Galatasaray'da 7 numaralı formayı ise Yasin Öztekin kullanıyordu.
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27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 1.5 yıldır 24 numaralı formayı giyiyordu.
Galatasaray'da 7 numaralı formayı ise Yasin Öztekin kullanıyordu.
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