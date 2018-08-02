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Galatasaray'ın yeni 7 numarası Garry Rodrigues

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, yeni sezonda 7 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın yeni 7 numarası Garry Rodrigues
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02 Ağustos 2018 20:13
Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Garry Rodrigues, 2018-19 sezonunda 7 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 1.5 yıldır 24 numaralı formayı giyiyordu.

Galatasaray'da 7 numaralı formayı ise Yasin Öztekin kullanıyordu.



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