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Galatasaray'ın PSG'den istediği 21'lik isim

21 yaşındaki Henry Onyekuru'yu alarak herkesi ters köşe yapan Fatih Terim, bu kez de PSG'den Yacine Adli için nabız yokladığı bildirildi..

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın PSG'den istediği 21'lik isim
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17 Temmuz 2018 11:02
Galatasaray'da hızlı, dinamik bir takım için yaş ortalamasını düşürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, genç yetenekleri toplamaya devam ediyor.
 
Deneyimli çalıştırıcı, Griezman'ın varisi olarak gösterilen ve PSG'nin B takımında forma giyen 2000 doğumlu Yacine Adli için sportif direktör Antero Henrique'yi aradığı bildirildi.
 
HEYET YOLLAYACAK
Antero'dan 'box to box' oynayabilen genç yıldızı isteyen Terim, "Thomas'ın (Tuchel) ona takımda yer bulması zor ama ben ona sürekli forma verebilirim. O tarz bir oyuncuya ihtiyacım var. 3 kulvarda 50'den fazla maç oynayacağız. Kiralamayı düşünürseniz, görüşmek için bir heyeti Paris'e göndermeyi düşünüyorum" sözlerini kullandı.
 
Antero, bu teklifi düşüneceğini, Tuchel'le de oyuncunun kiralanması için müzakere edeceği sözünü verdi.
 
BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Yüksek teknik, mükemmel kondisyon, mücadele ruhu, kararlılık, bitmek tükenmek bilmeyen enerji ve zeka yani mantalite...
 
Oyunun iki yönünde de varlık gösterebilen ve Fransa Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında forma giyen Yacine Adli, 35 milli maçta 13 gol kaydetmeyi başardı. Bir kez de PSG forması giyme şansı yakaladı.

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