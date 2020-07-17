Galatasaray'ın gözdesi CSKA transferini açıkladı

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Adolfo Gaich, Rusya ekibi CSKA Moskova'ya transfer olacağını doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray'ın gözdesi CSKA transferini açıkladı
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17 Temmuz 2020 17:11
Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan San Lorenzo takımının santraforu Adolfo Gaich, Rusya'ya transfer olacağını doğruladı.

21 yaşındaki forvet 8.5 milyon avro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında, CSKA Moskova'nın yolunu tutacak.

"İYİ BİR İLK ADIM"

Gaich yaptığı açıklamada; "Harika bir takıma gidiyorum. Önce Rusya'ya gitmek ardından Avrupa Ligi'nde mücadele etmek, kariyerim için iyi bir ilk adım olacak." dedi.

Arjantinli forvet için, Serie A'da da bir dönem Roma ve Milan'ın ilgileri konuşuluyordu.

Adolfo Gaich, bu sezon takımı San Lorenzo ile 13 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki forvet, bu maçlarda takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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