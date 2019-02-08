Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi Gökhan Akkan

Bu sezon transfer yapmadığı tek bölge kale olan Galatasaray'da Fernando Muslera iyi bir performans sergilemiyor. Sezon sonunda kaleci takviyesine karar veren sarı-kırmızılı kulüp, şimdiden düğmeye bastı.Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan ve Akhisar'dan Fatih Öztürk'ün isimleri Galatasaray'la anılsa da asıl hedefin Çaykur Rizespor'un 1 numarası Gökhan Akkan olduğu ortaya çıktı.Bu sezon ligde maç kaçırmayan Gökhan, Lucescu'nun da dikkatini çekti ve Milli Takım'a çağrılmaya başladı. 24 yaşındaki gelecek vadeden kaleci, Rizespor'a İtalya'dan gelen Kosovalı Samir Ujkani'yi yedek bıraktı. Kulübü ile sezon sonu opsiyonlu 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Gökhan Akkan için Galatasaray'ın temaslara başladığı öğrenildi.1986 doğumlu Muslera'ya iyi bir alternatif arayan sarıkırmızılılar, 1995 doğumlu Gökhan'ın takviyesiyle kaleye önemli bir yatırım yapacaklarını düşünüyor. Takımı gençleştirmek isteyen Fatih Terim'in yabancı yedek kaleciye soğuk baktığı biliniyor. Gökhan Akkan da 30 yaş üstü meslektaşları Volkan Babacan ve Fatih Öztürk'e kıyasla Terim'in aradığı profile daha çok uyuyor.