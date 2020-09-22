Galatasaray'da Younes Belhanda sevinci

Galatasaray'da sorunlu oyuncu haline gelen Younes Belhanda, gösterdiği performansla Fatih Terim'in gözdesi olmayı başardı.

Haber; Akşam
Galatasaray'da Younes Belhanda sevinci
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22 Eylül 2020 11:06
Younes Belhanda'nın performansı Galatasaray'da yüzleri güldürdü…

Faslı oyuncu, Gaziantep FK maçının ardından Başakşehir karşısında da sahanın en iyisi olmayı başardı. Son iki maçta 180 dakika sahada kalan Belhanda, %90.4'lük pas isabetiyle de zirveye çıktı. 30 yaşındaki orta saha performansıyla Fatih Terim'in gözdesi oldu. Belhanda'nın böyle devam etmesi durumunda sezona damga vuracağı konuşulmaya başlandı.



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