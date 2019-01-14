  •  
    Talisca ile fotoğrafının sırrı ortaya çıktı, Dubai...
  •  
    Gökhan Töre'ye talip oldular; "Bize imza at..."
  •  
    Süper Lig'de 14 ismin FM 2019'daki özellikleri
  •  
    G.Saray'ın "8" planına Ersun Yanal'dan kanca
  •  
    "Transfer için F.Bahçe ile anlaşmamız lazım"

Galatasaray'da Marcao, gelir gelmez ilk 11'e...

Galatasaray'ın Chaves takımından yeni transferi Marcao'nun, gelir gelmez ilk 11'de kendine yer bulması bekleniyor.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da Marcao, gelir gelmez ilk 11'e...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 11:38
Red Bull Leipzig ile oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçında Ozan Kabak'ı dinlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmada Maicon-Donk ikilisine görev verdi.

İkinci yarıda Ahmet Çalık'ı da oyuna alarak, üçlü savunmayı deneyen Terim, yeni transferi Marcao'yu bekliyor. Terim, fizik olarak hazır durumda olan Marcao'yu hemen ilk 11'e koymayı planlıyor. Ligdeki Ankaragücü maçında savunma hattı; Mariano-Ozan-Marcao-Linnes'ten oluşacak.

Marcao, dün akşam Tondela'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada son kez Chaves formasını giydi. Bir penaltı atışından faydalanamayan Brezilyalı savunmacının bugün İstanbul'da olması bekleniyor

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için