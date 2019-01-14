ile oynanan ve 1-1 biten hazırlık maçındadinlendirenTeknik Direktörü, savunmadaikilisine görev verdi.İkinci yarıdada oyuna alarak, üçlü savunmayı deneyen, yeni transferibekliyor. Terim, fizik olarak hazır durumda olan Marcao'yu hemen ilk 11'e koymayı planlıyor. Ligdeki Ankaragücü maçında savunma hattı;oluşacak., dün akşam2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada son kezformasını giydi. Bir penaltı atışından faydalanamayan Brezilyalı savunmacının bugün İstanbul'da olması bekleniyor