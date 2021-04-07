Galatasaray'da Gedson kararı değişti

Galatasaray'da büyük umutlarla kadroya katılan Gedson Fernandes beklentilerin altında kaldı. Fatih Terim'in her maçta şans tanıdığı Portekizli oyuncu, 8 maça çıktı, bunların sadece 2'sini tamamlayabildi.



Fatih Terim'in, Hatay maçında stoperde sahaya sürdüğü Gedson tam anlamıyla sınıfta kaldı. Hatayspor maçı öncesi Florya'da sadece bir idmana çıkan Gedson, "Stoper oynar mısın?" sorusuna "Evet" cevabını verince 11'e girmişti.



Galatasaray'da 8 lig maçında oynayan Gedson'un sahada olduğu bu maçlarda sarı kırmızılılar 4 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi.



Gedson'un Benfica'dan yeniden kiralanması planlanıyordu ancak bu kötü performansının ardından girişim yapılmayacağı iddia edilmeye başlandı



MARSİLYA İSTİYOR



Galatasaray'ın sezon sonunda göndereceği Gedson, Marsilya ile anılıyor. Fransız ekibin, Celtic'ten kiraladığı Ntcham'dan memnun olmadığı ve Gedson için Benfica'nın kapısını çaldığı iddia edildi. İddialara göre ilk görüşmeler yapıldı ve iki taraf da bu transfere sıcak bakıyor.



