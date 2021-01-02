Galatasaray'da Emre Kılınç kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Emre Kılınç, Antalyaspor maçında kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve yapılan VAR incelemesinin ardından da karar değişmedi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da Emre Kılınç kırmızı kart gördü
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02 Ocak 2021 20:24
Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray - Antalyaspor maçının 51. dakikasında kırmızı kart çıktı.

Galatasaray'da Emre Kılınç, orta yuvarlakta Amilton'a arkadan yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

VAR hakemi Atilla Karaoğlan, kararın ardından hakem Abdulkadir Bitigen'i inceleme için ekrana davet etti. Bitigen, yaptığı incelemenin ardından kararını değiştirmedi ve Galatasaray 51. dakikada 10 kişi kaldı.

26 yaşındaki Emre Kılınç, kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bu pozisyonun 3 dakika sonrasında ise bir kart daha çıktı.

Galatasaray'da Marcao, Gökdeniz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.



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