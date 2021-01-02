Süper Lig'in 16. haftasındaki Galatasaray - Antalyaspor maçının 51. dakikasında kırmızı kart çıktı.



Galatasaray'da Emre Kılınç, orta yuvarlakta Amilton'a arkadan yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.



VAR hakemi Atilla Karaoğlan, kararın ardından hakem Abdulkadir Bitigen'i inceleme için ekrana davet etti. Bitigen, yaptığı incelemenin ardından kararını değiştirmedi ve Galatasaray 51. dakikada 10 kişi kaldı.



26 yaşındaki Emre Kılınç, kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.



MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Bu pozisyonun 3 dakika sonrasında ise bir kart daha çıktı.



Galatasaray'da Marcao, Gökdeniz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.



