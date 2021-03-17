Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapılacak

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı çevrim içi yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı yapılacak
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17 Mart 2021 14:10
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, 21 Mart Pazar günü çevrim içi düzenlenecek. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kulüp üyeleri toplantıyı, "www.gsdivan.com" internet sitesi üzerinden takip edebilecek.

Toplantıda, 2018-2021 dönemine ait üç yıllık faaliyet raporunun sunumu gerçekleştirilecek ve kulübü ilgilendiren güncel konular hakkında katılımcılara söz verilecek.



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