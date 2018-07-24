Galatasaray'a Muslera için sürpriz teklif

TAFFAREL'DEN BİLGİ ALDILAR



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'ın İsviçre kampındaki "Sürpriz ayrılık olabilir" açıklamasının perde arkasını aralanıyor.Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Feghouli ile ilgili transfer iddiaları dolaşsa da Roma'nın Muslera için Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Brezilyalı Alisson'u 75 milyon Euro'ya Liverpool'a satan, ikinci file bekçisi Skorupski'yi de 9 milyon Euro'ya Bologna'ya gönderen İtalyan ekibinin ilk hedefi kalesini sağlama almak.Roma, Kopenhag'dan Robin Olsen'i 12 milyon Euro'ya alarak ilk hamlesini yaptı. İtalyan devinin yetkilileri, Alisson'u Brezilya Milli Takımı'nda çalıştıran Taffarel'den de Galatasaray'daki öğrencisi Muslera hakkında bilgi aldı.Lazio forması ile 4 senelik Serie A deneyimi bulunan Uruguaylı kaleci, İtalyan pasaportuna da sahip. Sezon içinde iki günlük izinlerde soluğu Roma'da alan Muslera, İtalya ile bağlarını koparmadı. UEFA kararı yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan G.Saray, Trezeguet ve Emre Akbaba'nın transferlerinden sonuç alamadı. Yönetiminüzeri teklif gelirse Muslera'yı satmayı düşünebileceği öğrenildi.AS Roma, transfer döneminde as kalecisi Alisson'u ve takımın yedek kalecilerinden Lukasz Skorupski'yi de Bologna'ya sattı. Geçtiğimiz gün Kopenhag'dan Robin Olsen alınsa da üç kulvarda mücadele edecek İtalyan temsilcisinin bir kaleci daha alması bekleniyor. 35 yaşındaki Mirante ve Palmeiras'tan transfer edilen genç file bekçisi Daniel Fuzato'nun da uzun maratonda bir sakatlık durumunda tek başına kalmaması için, Roma bir kaleci daha transferi yapabilir. Ekonomik nedenlerden dolayı oyuncu satması beklenen Galatasaray da, Roma için adı geçen Muslera'ya yaklaşık 20 milyon ve üzerinde gelebilecek teklifleri değerlendirmeye sıcak bakıyor.