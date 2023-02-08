Galatasaray, Zaniolo'nun parasını hazırladı

Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de flaş bir hamleye imza attı ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.



Önceki akşam İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki İtalyan on numara ile 3 buçuk yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmeyi de hazırladı. 4 aylık periyotta 1.5 milyon euro kazanacak Zaniolo'ya önümüzdeki sezon 3.5 milyon euro verilecek. Roma ile 15 milyon euro üzerinde bir rakama anlaşma yapıldığı bildirildi.



BONSERVİS ÖDEME PLANI 3-4 YILLIK



Bu bonservise hem oyuncu hem de kulüp performansına göre 5-7 milyon euro arasında bonuslar eklenecek. Roma'ya uzun vadeli 3-4 yıllık bir ödeme planı hazırlayan Galatasaray, sezon sonunda yapacağı oyuncu satışına güveniyor. Victor Nelsson'un 20 milyon euro üzerinde bir rakama satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sacha Boey de sezon sonunda Avrupa yolcusu. Torreira için İtalyan kulüpleri masada. Kerem'i devler takibe devam ediyor. Oyuncu satışları ile Zaniolo'nun finansmanı sağlanacak.



İTALYAN KOLONİSİ!



La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek'in Serie A'da forma giymiş futbolcuları transfer ederek İstanbul'da bir İtalyan kolonisi kurduğunu yazdı. Haberde "Yatırımlar, projeler, ödeme garantili maaşlar… Icardi'nin golleri, Mertens'in asistleri… İşte Zaniolo'yu İstanbul'da bekleyen ortam… İstanbul'da onu büyük bir arkadaş topluluğu bekliyor. Artık Roma dönemini kapatıp Boğaz devrini açıyor" ifadeleri kullanıldı



TÜRKİYE'DE PARLIYORLAR



Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi ile birlikte İtalyan medyası yeniden yüzünü Türkiye'ye çevirdi. Çıkan haberlerde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Roberto Mancini'nin Türkiye'de kendisini yeniden bulduğu, sonrasında da hem oyuncu hem teknik adamların Süper Lig'de performansları ile futbolu hatırladığı vurgulandı. 'Türkiye'den önce Türkiye'den sonra' başlığını atan La Gazetta dello Sport, "Türkiye'ye giden İtalyanlar pantolonlarının bir cebinde de dönüş biletlerini tutuyor. Türkiye her zaman B planı olarak öne çıkıyor. Oyuncular ve teknik adamlar rehabilite edilip yeniden kendini buluyor. İstanbul ve diğer kentler de İtalyanların tercihinde" değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ