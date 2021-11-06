Galatasaray'da hücum anlamında istenen istikrar bulunamıyor. Fatih Terim'in ekibi pozisyona giriyor ama atamıyor. Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Mbaye Diagne gibi farklı özelliklere sahip 3 forvete sahip olmasına karşın Cim-Bom istediği golleri bulamıyor.



Galatasaray'ın son olarak Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova maçında çok net pozisyonlardan yararlanamaması yaşanan kısırlığı gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılı forvetler karavana atarken sezon başından bu yana hem lig hem de Avrupa Ligi'nde bitiricilik sorunu dikkatlerden kaçmıyor.



Aslan ligde 156 kez kaleyi yoklarken atılan gol sayısı 11 hafta sonunda 17'de kaldı. Bu sarı-kırmızılıların kaleye çektiği her 9.1 şuttan birinin gol olması anlamına geliyor.



Avrupa'da da durum farklı olmadı. Lazio, Marsilya ve her iki Lokomotiv Moskova maçında toplamda 42 kez sarı-kırmızılılar denemede bulundu. Aslan sadece 3 gol bulurken bunlardan birini Lazio maçında kaleci kendi kalesine attı. Bütün bunların yanısıra hücumda son anda yapılan yanlış tercihler de geride bıraktığımız haftalarda dikkat çekti. Son oynanan Lokomotiv Moskova maçında Halil Dervişoğlu net pozisyonda şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince önemli bir fırsat değerlendirilemedi.



Feghouli memnuniyeti



Galatasaray'da Sofiane Feghouli sevinci yaşanıyor. Ligde son oynanan Gaziantep maçının ikinci yarısında verilen şansı iyi kullanan ve Lokomotiv Moskova maçında da harika bir gole imza atan Cezayirli oyuncunun artan formu dikkat çekiyor. Babel'den sonra Feghouli gibi tecrübeli bir ismin forma girmesi de memnuniyet yarattı.



Böylece sarı-kırmızılıların kulübesi güçlenirken teknik kadronun eli daha da güçlendi.



Liderlik hesapları



Avrupa Ligi'nde 4. haftayı liderlik koltuğunda kapatan Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile berabere kalsa da grubun diğer maçından gelen skor herkesi memnun etti. Lazio ile Marsilya'nın da tıpkı Galatasaray gibi haftayı 1'er puanla kapaması, Cim Bom'un elini yeniden güçlendirdi.



Sarı-kırmızılılar 5. hafta maçında seyircisi önünde Marsilya'yı yenerse, Lokomotiv-Lazio maçından gelecek sonuca göre, son haftaya girmeden gruptaki liderliğini garantileyebilecek.



Cim Bom, Marsilya ile berabere kalması durumunda ise, gruptaki diğer maçın sonucuna bakmaksızın son hafta öncesinde grupta ilk ikiye girmeyi garantileyecek. Fransız ekibine yenilmesi durumunda bile Galatasaray son haftaya ilk iki sıra içerisinde girecek ve Roma'da Lazio karşısındaki son karşılaşmaya, yine kendi kaderini kendi tayin edeceği bir finale çıkacak.



