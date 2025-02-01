Galatasaray ve Trabzonspor, Tayfur Bingöl'e talip oldu

Galatasaray ve Trabzonspor, bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Tayfur Bingöl ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray ve Trabzonspor, Tayfur Bingöl'e talip oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2025 12:05
Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen tecrübeli futbolcu Tayfur Bingöl son haftalarda yeniden çıkışa geçti.

32 yaşındaki oyuncu birçok pozisyonda oynaması sebebiyle İstanbul ekibinde adeta 'joker' görevi görüyor.

SÜPER LİG DEVLERİ LİSTESİNE ALDI

Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Tayfur Bingöl'ü Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listesine ekledi. Son Bodrum FK maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Tayfur bu sezon 16 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile 2026 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery