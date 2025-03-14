Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı!

Galatasaray, Antalyaspor maçında VAR uyarısının ardından penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, VAR'la penaltı kazandı!
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14 Mart 2025 21:17
Galatasaray, Antalyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta VAR uyarısıyla penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 41. dakikasında ceza sahasına gelen topta Davinson Sanchez - Safuri mücadelesi sonrası Galatasaraylı oyuncular elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Ozan Ergün, VAR'ddan gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Hakem Ergün, pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Galatasaray'da penaltıda topun başına Morata geldi. İspanyol futbolcu, 45. dakikada penaltıdan attığı golle Galatasaray'ı Antalyaspor karşısında 2-0 öne taşıdı.

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