Galatasaray taraftarıyla buluşacak!

Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayan Galatasaray, kampı tamamlayıp Türkiye'ye döndü.
Sarı kırmızılılar 26 Temmuz'da başlayacak ikinci etap Avusturya yolculuğuna kadar Florya'da çalışacak.
Galatasaray bu süreçte Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Karşılaşma NEF Stadı'nda oynanacak ve taraftarlara açık olacak.
Sarı kırmızılılar 26 Temmuz'da başlayacak ikinci etap Avusturya yolculuğuna kadar Florya'da çalışacak.
Galatasaray bu süreçte Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Karşılaşma NEF Stadı'nda oynanacak ve taraftarlara açık olacak.