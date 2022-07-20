Galatasaray taraftarıyla buluşacak!

Yeni sezona hazır girmek isteyen Galatasaray, Avusturya kampını tamamladı. Türkiye'ye dönen sarı kırmızılılar 26 Temmuz'da başlayacak ikinci kamp öncesi Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarıyla buluşacak!
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20 Temmuz 2022 12:55
Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayan Galatasaray, kampı tamamlayıp Türkiye'ye döndü.

Sarı kırmızılılar 26 Temmuz'da başlayacak ikinci etap Avusturya yolculuğuna kadar Florya'da çalışacak.

Galatasaray bu süreçte Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Karşılaşma NEF Stadı'nda oynanacak ve taraftarlara açık olacak. 

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